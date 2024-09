Inscrições para o Processo Seletivo do IFSP terminam no domingo 

Campus Votuporanga oferece 40 vagas para o Técnico em Mecânica Industrial noturno e 120 vagas para o Ensino Médio profissionalizante diurno.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas, até 15 de setembro (domingo), para 160 vagas em cursos técnicos gratuitos no Campus Votuporanga para o 1º semestre de 2025.

São ofertados 3 cursos de Ensino Médio profissionalizantes, em período integral e com duração de 3 anos: Técnico em Edificações, Técnico em Informática e Técnico em Mecatrônica, cada um com 40 vagas.

No período noturno, a unidade oferece o Técnico em Mecânica (área industrial), com duração de dois anos, na modalidade concomitante/subsequente, voltado ao público que já concluiu o Ensino Médio ou que esteja cursando a partir do 2º ano em qualquer escola de educação básica.

Seleção dos candidatos

O IFSP aplicará prova objetiva com 30 questões no dia 20 de outubro de 2024. Serão 15 perguntas sobre Língua Portuguesa e 15 de Matemática sobre o conteúdo do Ensino Fundamental.

Inscrições online

Os interessados devem ler atentamente o edital, disponível no site www.ifsp.edu.br, e realizar o cadastro no Portal do Candidato (processoseletivo.ifsp.edu.br). Em seguida, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para os cursos técnicos integrados (Ensino Médio) e de R$ 20,00 para o curso Técnico e Mecânica. Para quem fizer a inscrição online até domingo, o prazo para pagamento do boleto é até 16/09.

Atendimento para dúvidas

Os interessados podem contactar a Comissão de Processo Seletivo do Campus Votuporanga pelo telefone (17) 3426 6997 (fixo e WhatsApp) e por email: processoseletivo.votuporanga@ifsp.edu.br

O Campus IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.

