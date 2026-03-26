Força Tática captura procurado pela Justiça de SC 

O indivíduo de 34 anos foi abordado na Avenida Joaquim Ferreira Costa, na zona sul de Votuporanga/SP.

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (24.mar), na zona sul de Votuporanga/SP, um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça do Estado de Santa Catarina.

De acordo com o apurado, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam informações estratégicas sobre o paradeiro de um procurado pela Justiça.

Em seguida, já pela Avenida Joaquim Ferreira Costa, os PMs interceptaram o indivíduo. Contudo, durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, com a confirmação da existência do mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário catarinense, o homem foi preso.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.