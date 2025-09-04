Incêndio atinge empresa de recicláveis em Votuporanga 

A empresa localizada às margens da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no 5º Distrito Industrial, foi atingida pelas chamas que provocaram uma densa e escura nuvem de fumaça. Ninguém ficou ferido.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de recicláveis localizada às margens da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no 5º Distrito Industrial, em Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (3.set), gerando uma densa e escura nuvem de fumaça, que assustou os moradores próximos.

Segundo apurado, por motivos que ainda serão esclarecidos pela investigação, as chamas teriam iniciado em parte dos materiais reciclados que passavam por triagem na empresa. O tempo seco associado a ventania e produtos de fácil combustão, como plástico, borrachas e papelão, fizeram com que as chamas se alastrassem.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e trabalharam no combate às chamas, com apoio da Defesa Civil, da Polícia Ambiental e de brigadistas da Usina Cofco. Caminhões-pipa também foram utilizados para reforçar o trabalho de contenção que levou algumas horas.

Ainda segundo apurado, apesar da dimensão do incêndio e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.