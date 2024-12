São Paulo empresta para a Ponte meia que subiu com o Sport 

Acordo entre Tricolor e Macaca por Pedro Vilhena vale até o fim do Paulistão 2025.

Depois de participar da campanha do acesso do Sport à Série A do Brasileiro, o meia Pedro Vilhena será novamente emprestado pelo São Paulo. O destino dele é a Ponte Preta.

O acordo entre os clubes vale até o fim do Campeonato Paulista – uma eventual renovação vai depender da concorrência no mercado para a sequência da temporada, quando a Macaca vai disputar a Série C do Brasileiro.

Aos 22 anos, Pedro entrou em campo 18 vezes ao longo da Série B – a maioria saindo do banco de reservas.

Ao todo foram 28 partidas pelo Sport, contando também Pernambucano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, com um gol marcado, logo na estreia, contra o Afogados.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o meia chegou a fazer um jogo pelo profissional do Tricolor em 2023 (contra o Fortaleza, no Morumbi). O vínculo entre as partes vai até o fim de 2026.

A Ponte tem acerto com pelo menos outros seis jogadores: o goleiro Diogo Silva, ex-Paysandu e Vasco; zagueiro Saimon, ex-CRB; o lateral-esquerdo Artur, ex-Água Santa e que vai para a terceira passagem pela Ponte; o lateral-direito Maguinho, ex-Atlético-GO; o volante Rodrigo Souza, ex-São Bernardo; e o atacante Jean Dias, ex-Paysandu e Internacional.

Segundo o presidente Marco Antonio Eberlin, o clube fará de “12 a 14” contratações para a próxima temporada.

Com o Paulistão marcado para começar em 15 de janeiro, a diretoria alvinegra tem o mês de dezembro para realizar a montagem do elenco de olho em 2025. O primeiro compromisso no estadual será contra o Novorizontino, fora de casa.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3