Documentos mostram orientação de Ramagem para Bolsonaro mentir sobre urnas 

Nos arquivos, Ramagem orienta Bolsonaro a falar constantemente que as urnas não são seguras.

Segundo investigação da Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi orientado pelo ex-diretor da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e ex-deputado federal Alexandre Ramagem a mentir sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Segundo a PF, as mensagens foram encontradas após a quebra do sigilo dos e-mails de Ramagem. A quebra foi autorizada pelo Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, Ramagem orientou Bolsonaro para usar palavras para mentir sobre supostas “vulnerabilidades” das urnas e argumentos falsos para disseminar informações falsas sobre o processo eleitoral.

Nos arquivos, Ramagem orienta Bolsonaro a falar constantemente que as urnas não são seguras.

A investigação também afirma que Ramagem entregava relatórios a Bolsonaro para dar base ao discurso que tentava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. A PF diz que questionou Ramagem sobre o conteúdo das mensagens.

*Com informações da Band