IFSP Votuporanga prorroga inscrições para oficina de robótica educacional sumô 

Restam 16 vagas; A oficina será desenvolvida no laboratório maker e terá duração de 3 meses.

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) – Votuporanga, através de seu laboratório maker, o LabIF Maker, tem inscrições prorrogadas até domingo (18.ago) para preencher 16 vagas remanescentes para oficina gratuita de construção e programação de robôs autônomos para competições na modalidade sumô.

De acordo com a instituição, o público-alvo são estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, matriculados em escolas públicas de Votuporanga, preferencialmente. A duração será de 3 meses e o encerramento será marcado por um torneio, previsto para 14 de novembro em arena com robôs desenvolvidos durante as atividades.

As inscrições online devem ser realizadas pelo Sistema Suap do IFSP, acessando o site do Campus Votuporanga: vtp.ifsp.edu.br

As vagas serão preenchidas por ordem chegada. No ato de inscrição, a mãe, pai ou responsável legal pelo estudante menor de idade deve escolher entre a turma da quarta-feira (10 vagas) ou da quinta-feira (6 vagas) e preencher o formulário eletrônico com os dados do interessado. As duas turmas terão atividades teóricas e práticas durante o período vespertino, das 13h30 às 17h, diretamente no LabIF Maker.

A metodologia utilizada é a STEAM, caracterizada pela articulação pedagógica entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Além do percurso teórico e prático em robótica, os participantes poderão desenvolver habilidades em comunicação, trabalho em equipe e gestão de projetos.

O e-mail para contato com o LabIF Maker é: labifmaker.vtp@ifsp.edu.br

O Campus IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.