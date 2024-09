IFMR-SA doa colchões pneumáticos para Santa Casa

Cinco colchões foram destinados a nova UTI, prevista para ser inaugurada nesta sexta-feira (20).

Nesta terça-feira (17.set), o IFMR-SA (International Fellowship of Motorcycling Rotarians South America Chapter), um dos Programas Estruturados do Rotary International, doou à Santa Casa cinco colchões pneumáticos. Os dispositivos ajudam a prevenir e tratar escaras e úlceras de pressão.

“A gente sempre está vendo a necessidade do Hospital e as benfeitorias que a Santa Casa tem feito nos últimos anos para a população de Votuporanga. Então pensamos que também deveríamos fazer essa contribuição”, conta a fisioterapeuta Claudia Castelhone, representando o IFMR-SA. Com ela estava seu marido, o advogado Romualdo Castelhone, que também faz parte da instituição. Os cinco colchões serão destinados à nova UTI da Instituição, prevista para ser inaugurada nesta sexta-feira (20).

Toda doação feita à Santa Casa é diretamente direcionada aos cuidados de qualidade e humanizados de pacientes. “Eu gostaria que todos doassem para Santa Casa, porque o que eles estão fazendo aqui na UTI e no hospital em geral é maravilhoso. Eu fiquei emocionada, encantada, de ver a estrutura que Votuporanga tá tendo na área da saúde, essa UTI é de primeiro mundo. Por favor, população, ajudem de qualquer maneira, para que todos possam utilizar esse hospital quando necessário”, finalizam os rotarianos Claudia Castelhone e Romualdo Castelhone.

Para Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pelo Setor de Captação de Recursos, doações como essa são sempre muitas bem-vindas. “A Santa Casa está sempre de portas abertas para receber doações. Colchões pneumáticos ajudam no conforto e qualidade de vida dos nossos pacientes”, diz Rosemir. Para realizar uma doação para Santa Casa, entre em contato com a Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378.

