Ranking da Fifa: Brasil mantém posição após volta das Eliminatórias 

Seleção continua na quinta colocação com vitória sobre Equador e derrota para Paraguai. Top 10 não muda.

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (19.set), a atualização do ranking, e o Brasil continua em quinto lugar após o retorno das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na data Fifa de setembro, a seleção brasileira derrotou o Equador, em Curitiba, e perdeu para o Paraguai, em Assunção, ambos os resultados por 1 a 0.

Não houve mudanças no top 10. O Brasil (1.772,02 pontos) viu a distância para a Inglaterra (1.817,28), quarta colocada, aumentar em 18,61 pontos, e a Bélgica (1.768,14), sexta, encostou. Campeã mundial e da Copa América, a Argentina (1.889,02) se mantém firme na liderança, seguida por França (1.851,92) e Espanha (1.836,42), campeã da Eurocopa.

A próxima atualização do ranking será feita em outubro, após a data Fifa do mês. O Brasil voltará a campo para as Eliminatórias, entre os dias 10 e 15. A seleção enfrenta o Chile, fora de casa, e o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.

Confira o ranking da Fifa atualizado:

Argentina: 1889.02

França: 1851.92

Espanha: 1836.42

Inglaterra: 1817.28

Brasil: 1772.02

Bélgica: 1768.14

Holanda: 1759.95

Portugal: 1752.14

Colômbia: 1738.72

Itália: 1726.31

*Com informações do ge

