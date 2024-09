Idoso morre após ser atingido por portão em Votuporanga; vítima teve traumatismo craniano

Vítima, que é de Votuporanga, estava internada no HB (Hospital de Base em Rio Preto.

José Ruela de Oliveira de 84 anos morreu na noite de sábado (14), após ser atingido por um portão. O acidente aconteceu na terça-feira (10), em Votuporanga (SP). Vítima ficou quatro dias internada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o portão caiu em cima do idoso que teve traumatismo craniano. Por conta da gravidade, José Ruela de Oliveira foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto onde permaneceu por quatro dias. Porém, o quadro de saúde se agravou e o óbito foi confirmado às 23h10 de sábado. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto e vai ser investigado