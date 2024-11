Polícia Militar prende traficante de drogas em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado após denúncia; porções de cocaína, maconha e dinheiro foram apreendidos.

Um indivíduo foi preso por tráfico de drogas no último sábado (16.nov), em Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam uma denúncia via 190, tratando sobre um indivíduo de camiseta rosa e calça jeans, utilizando um veículo VW/Golf, de cor preta que, supostamente, estaria traficando drogas no pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Deputado Áureo Ferreira.

Entretanto, na noite anterior houve outra denúncia sobre o mesmo veículo e que também estaria envolvido no tráfico de drogas em uma adega pela Rua Itacolomi, e que o traficante guardava a droga em um copo Stanley.

Em seguida, os PMs iniciaram diligências pelo posto, no entanto o veículo havia deixado o local há instantes. As equipes passaram a patrulhar e pela Rua Itacolomi o veículo foi localizado e abordado, sendo constatado que o condutor tinha as características do denunciado. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, em vistoria veicular foi localizado em um compartimento sob o banco do condutor quatro porções grandes de maconha, duas porções de cocaína, R$ 700,00, além de um telefone celular.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

