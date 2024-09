Aberta neste domingo, Expo Rio Preto Sicredi segue até dia 21

Portões desta primeira etapa serão abertos ao público somente na quarta-feira (18); evento oferta mais ações ao longo da semana

Após muita ansiedade durante a preparação, a 61ª Expo Rio Preto Sicredi, maior feira pecuária no estado de São Paulo, começa neste domingo com a Etapa Leite, destacando as raças Gir Leiteiro e Girolando. O primeiro turno do evento será realizado de hoje, 15, a 21 de setembro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, com exposições, torneios, julgamentos, leilões e palestras.

Os portões estarão abertos ao público em geral somente a partir de quarta-feira (18). Terá atrações para todas as idades e praça de alimentação.

Torneios leiteiros, exposições e julgamentos

Neste domingo, 15, está previsto o início do torneio leiteiro, às 14h, e a programação no parque conta somente com as ordenhas dos animais participantes. A semana começa a ficar agitada a partir do dia 18, quando as campeãs da competição forem anunciadas entre 8h e 14h!

Nos dias 19, 20 e 21, das 8h às 18h, os Gir e Girolando ocupam a pista para participarem dos julgamentos, que levam em consideração as características raciais dos animais, além da funcionalidade para produção leiteira. A ação premia os pecuaristas que investem na melhoria das raças e reúne o setor leiteiro em um único lugar para incentivar a troca de experiências, informações e tecnologias.

Com cerca de 700 animais, a 24ª Exposição Nacional do Gir Leiteiro – ExpoGil 2024 e a Exposição Interestadual do Girolando – Circuito Megaleite 2024/2025 – Etapas Sul/Sudeste são os eventos mais aguardados na pecuária de leite.

Palestras

Para o InterTech Leite, a programação de peso fica com os zootecnistas Marcos Vinícius Barbosa da Silva e Edivaldo Ferreira Júnior. No dia 16, às 19h, Marcos ministra a palestra “Expogenômica do Gir Leiteiro”, que aborda tecnologias e resultados que preveem resistência e produção do animal, bem como evitar possíveis doenças a partir da genética. Já no dia 18, às 10h, Edivaldo toma a frente e demonstra de forma prática ferramentas que estão disponíveis na pecuária leiteira e como utilizá-las para maximizar a produtividade e qualidade dos rebanhos Girolando.

O evento técnico é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site www.exporiopreto.com.br.

Equinos

Outros destaques durante a Etapa Leite são os equinos Mangalarga, que vão marcar presença no Recinto e participarão da tradicional Exposição do Cavalo Mangalarga nos dias 20 e 21. Neste período, os animais também passam por julgamentos e provas funcionais das 8h às 18h.

Leilões

Quatro leilões das raças leiteiras irão movimentar os negócios entre 18 e 20 de setembro, sempre às 20h. Na quarta-feira, 18, as negociações começam com as fazendas Basa, Santa Rita de Cássia e Quilombo. Dois leilões simultâneos, das fazendas Floresta (Girolando) e Brasília (Gir) serão realizados na quinta-feira, 19. A fazenda Floresta se junta à RC Genética, Estância Juluca e JC Seba para um último leilão na noite de sexta-feira, 20.

Em uma seleção criteriosa de animais de alta qualidade genética no espaço que combina tradição, inovação e excelência no segmento, a expectativa de compradores e expositores para fechar bons acordos é alta. (Gazeta de Rio Preto)