Falece aos 59 anos Marcos Cesar Frigo

Faleceu neste domingo (15), às 7h30, no Hospital de Base de Rio Preto, aos 59 anos, o Sr. Marcos Cesar Frigo. Ele deixa a esposa Ana Paula, o filho Maurício José Frigo e as irmãs Eloísa Frigo Pichinim e Eliane Frigo Ferreira, além dos pais José Frigo e Neusa Guarnieri Frigo. Representante comercial, atualmente atuava em Cuiabá (MT), mas seu último endereço foi na Rua Uruguai, 4721, San Remo, Votuporanga. Seu corpo será sepultado nesta segunda-feira (16), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.