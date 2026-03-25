Idoso é preso suspeito de matar dois gatos asfixiados ao prender animais em baldes 

Suspeito de 76 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (23) em Andradina/SP. Ele vai responder por maus-tratos a animais.

Um idoso de 76 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (23.mar), em Andradina/SP, por suspeita de matar dois gatos asfixiados ao prender os animais em baldes.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria provocado a morte dos felinos horas antes de ser abordado. A denúncia foi feita pela própria esposa dele.

Segundo o Secretário do Departamento Animal do município Fabrício Mazotti, o crime teria sido praticado depois que um dos felinos atacou um pintinho recém-adquirido por ele. A equipe da secretaria esteve no imóvel nesta segunda-feira (23).

Inicialmente, o homem teria enforcado um dos gatos, mas foi impedido pela esposa. Quando a mulher saiu de casa, ele pegou os dois animais e os prendeu em dois baldes, provocando os óbitos por asfixia.

O Departamento Animal recolheu os corpos e os encaminhou para exame necroscópico no hospital veterinário. O idoso passou por audiência de custódia e foi liberado nesta segunda-feira. Ele vai responder por maus-tratos aos animais.

*Com informações do g1