Idoso atira contra o próprio neto durante briga por causa de ar-condicionado 

Caso ocorreu na tarde de sexta-feira (4), em Birigui/SP. Neto relatou à polícia que correu para um bambuzal depois que o avô teria atirado algumas vezes na direção dele.

Um idoso de 86 anos atirou contra o próprio neto durante um desentendimento por conta de um ar-condicionado. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (4.out), em Birigui/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos ouviram os sons de tiros e acionaram a Polícia Militar, que foi até o local. Chegando lá, os policiais encontraram o neto do suspeito em um bambuzal, se escondendo.

Eles entraram na casa do avô e também abordaram o neto para entender o que havia acontecido. O neto disse à polícia que o avô não queria que o ar-condicionado fosse ligado e que, depois disso, teria tentado cortar a fiação do aparelho, com a ajuda de um alicate, ao subir em uma cadeira.

O neto relatou que quebrou a cadeira quando o avô saiu para buscar o alicate, momento em que o idoso ameaçou matá-lo e pegou um revólver. O avô teria atirado algumas vezes na direção do neto, mas não o acertou. Em seguida, o rapaz correu para o bambuzal.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O idoso chegou a ser detido, mas o juiz decidiu pela sua liberdade provisória e ele foi solto em seguida.

