Zé Rafael tem lesão na coxa direita; Giay participa do treino 

Volante do Palmeiras se lesionou contra o Corinthians, forçou o terceiro amarelo e cumpre suspensão nesta rodada, diante do Grêmio; treino desta quarta teve participação do reforço argentino.

O Palmeiras encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação para enfrentar o Grêmio, às 19h da quinta, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A principal novidade na movimentação foi a presença do reforço Agustín Giay, que só poderá estrear na 17ª rodada da Série A, e o resultado dos exames de Zé Rafael.

O volante teve constatada uma lesão na coxa direita e está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Ele se machucou contra o Corinthians, forçou o cartão amarelo – e assim cumpre suspensão contra o Grêmio. Ele havia passado por exames na terça-feira.

Giay era o último reforço dos contratados que faltava integrar a movimentação, porque ainda passava por alguns exames e testes até terça-feira. Agora, o lateral-direito participa ao lado de Felipe Anderson e Maurício, mas que só estarão à disposição a partir do confronto com o Botafogo, no dia 17 de julho.

A movimentação teve uma atividade técnica e o treino recreativo pré-embarque para Caxias do Sul.

Uma novidade no treino e na relação do Palmeiras para esta partida é o zagueiro Benedetti, do Sub-20. Ele tem 1,97 metro de altura, 18 anos e estará entre as opções diante da ausência de Murilo, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

No departamento médico, o Palmeiras também tem Lázaro, Rômulo e Bruno Rodrigues. Em contrapartida, poderá contar com Aníbal Moreno e Rony – que voltam de suspensão nesta rodada.

Mais uma vez remendado por conta de desfalques, o Palmeiras tem uma provável escalação formada por: Weverton; Rocha (Mayke), Naves, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho e Jhon Jhon; Estêvão, Flaco López e Rony (Vanderlan).

*Com informações do ge