CAV apresenta elenco e inicia pré-temporada 2025 

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou o elenco nesta segunda-feira (25.nov) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, e iniciou a pré-temporada para o Paulistão A2 – a partir do fim de semana de 15 de janeiro – e a Copa do Brasil, depois de ter sido vice da Copa Paulista neste ano.

O time comandado pelo técnico Rogério Corrêa conta com novidades para o elenco, principalmente para peças para reposição. Na última semana, o clube iniciou a apresentação dos novos atletas, como os volantes Dener e Derick.

Confira o elenco do Clube Atlético Votuporanguense, inclusive os que em recuperação no Departamento Médico:

Goleiros

João Paulo

João Altizani

Jean Carlos

Zagueiros

Welington Rocha

Felipe

Amorim

Léo Paraíso

Laterais

Reinaldo Júnior

Frank

Mizael

Volantes

Édson

Igor Pimenta

Dener

Gustavo Corrêa (DM)

Dérick

Meias

Bady

Gustavo Gutchalles (DM)

Atacantes

Orlando Júnior

Israel (DM)

Hugo (DM)

Nando

Bala

Fábio

John Egito

Luan Santos

Vale ressaltar que os atacantes Hugo e Israel, remanescentes do elenco, são aguardados para se apresentarem ainda esta semana. A diretoria do CAV segue ativa no mercado, buscando novos reforços.

O Votuporanguense iniciou os trabalhos às 9h, quando houve a avaliação e às 16h atividade na academia da Arena Plínio Marin. Nesta terça-feira, segundo dia de trabalho, a agenda se repete no CAV, no entanto, na quarta-feira, o treino é às 16h, no Estádio Municipal ‘Luiz Scantamburlo’, em Sebastianópolis do Sul/SP.

Na quinta-feira, o trabalho ocorre em dois períodos, às 9h, na academia e às 16h, no Estádio Municipal ‘Luiz Scantamburlo’, em Sebastianópolis do Sul/SP.

Na sexta-feira, às 9h, na academia, às 16h, no gramado da Arena Plínio Marin. Já no sábado, às 9h, atividade em campo em Álvares Florence/SP.

