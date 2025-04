Ídolo do Palmeiras, Marcos critica arbitragem após pênalti polêmico contra Sport: “Constrangedor” 

Lance aconteceu aos 42 do segundo tempo, quando Veiga cai em dividida com Matheus Alexandre, resultado no pênalti que deu a vitória por 2 a 1 ao Verdão.

Ídolo histórico do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos publicou um vídeo nas redes sociais com críticas à arbitragem pelo pênalti marcado a favor do Verdão na vitória sobre o Sport, por 2 a 1, no domingo.

“Eu estou numa fase da minha que eu prefiro perder, empatar o jogo, do que ganhar com um pênalti desse. É constrangedor, do fundo do meu coração”, diz Marcos.

O Palmeiras abriu o placar com gol de Flaco López, de pênalti, aos 32 minutos, levou o empate aos 37 do primeiro tempo. Seguiu dessa forma até os 42 do segundo tempo, quando Raphael Veiga caiu em disputa com Matheus Alexandre, e o árbitro Bruno Arleu de Araujo marcou pênalti.

A arbitragem de vídeo, sob responsabilidade de Rodrigo Nunes de Sá e Diogo Carvalho Silva, corrobora o entendimento do juiz de campo. Assim, Piquerez converteu a cobrança e decretou a vitória alviverde.

“Vocês podem ficar puto comigo, falar que sou contra o Palmeiras. Sou contra p**** nenhuma. De boa, não pode. Os jogadores dentro do campo têm que cavar, fazer o caramba a quatro, mas tem tecnologia. CBF, deixa o juiz olhar o VAR para ver que não foi pênalti. Isso é um absurdo com a torcida brasileira, pelo amor de Deus. Resultado… nem sei o que falar. É constrangedor.”

Em sua análise do lance, o especialista de arbitragem da Globo, PC de Oliveira, não concordou com a marcação de campo e a análise do VAR.

O meia Lucas Lima, do Sport, disse na saída de campo que a arbitragem “estragou o jogo” e o vice-presidente de futebol Guilherme Falcão sugeriu trazer árbitro de fora do país para o Campeonato Brasileiro. Piquerez e Abel Ferreira, entrevistados após a partida, não foram perguntados sobre o assunto.

*Com informações do ge