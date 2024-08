Ideb: apesar de melhora tímida, há notas piores que na pré-pandemia

Segundo a pesquisa, apenas o 5º ano do fundamental apresenta tendência de crescimento e se aproxima um pouco mais da pontuação de 2019.

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados nesta quarta-feira (14.ago) pelo Ministério da Educação (MEC), revelaram que as notas de 2023 ainda apresentam defasagem em relação aos resultados de 2019, ano que antecedeu a pandemia da Covid-19.

Na disciplina de matemática, no 5º ano do ensino fundamental, a pontuação foi de 228 no ano de 2019, com uma queda para 217 em 2021, e um aumento para 224,8 em 2023. Os índices revelam que os alunos não alcançaram o mesmo desempenho de antes da pandemia.

Já no 9º ano, os resultados foram de 263 pontos, em 2019; 256, em 2021. Em 2023, quando se registrou 257,1 pontos, houve um pequeno aumento. Conforme ocorreu no 5º ano do fundamental, os estudantes do 9º tiveram um desempenho pior do que em 2019.

O 3º ano do ensino médio também apresentou uma queda significativa, de 6 pontos, entre 2019 e 2023. Esses estudantes obtiveram 277 pontos em 2019, e 270 em 2021. Em 2023, os alunos alcançaram 271,9 pontos.

Língua portuguesa

Em língua portuguesa, a defasagem foi um pouco menor do que em matemática, se comparados os anos de 2019, pré-pandemia, e 2023.

Nessa disciplina, o 5º ano registrou 215 pontos em 2019; 208 em 2021; e 213,9 em 2023.

Já no 9º ano, a pontuação foi de 260 em 2019; 258 em 2021; e 258,8 no ano passado.

No último ano escolar, os resultados foram de 278 pontos em 2019; 275 em 2021; e 275,7 em 2023.

O 5º ano do fundamental está mais próximo da maior pontuação e tem tendência de retomar o crescimento nos anos seguintes. Já o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio apresentaram uma tendência de estabilidade e pouco instinto de crescimento.

*Com informações do Metrópoles