Copa Paulista: Eliminado, Grêmio Prudente fecha participação contra o CAV  

O empate com o Mirassol sacramentou a queda precoce do Carcará na competição. Duelo que fecha a primeira fase será neste sábado (17), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense classificado de forma antecipada para as oitavas de final da Copa Paulista enfrentará no fechamento da primeira fase um Grêmio Prudente já eliminado na competição, ou seja, que estará apenas cumprindo tabela. O duelo será neste sábado (17), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Todas as partidas da rodada estão marcadas para o mesmo horário.

O Carcará sacramentou sua queda precoce no torneio após empatar em 1 a 1 com o Mirassol, no Prudentão, na noite desta terça-feira (13). Com a bola rolando, o Grêmio Prudente estava sobrevivendo com a vitória de 1 a 0, mas o empate de 1 a 1 eliminou a equipe prudentina.

Desta forma, o Mirassol chegou a sete pontos e segue fora da zona de classificação no Grupo 1, mas o Vocem, que tem oito, já encerrou sua participação na primeira fase. Com isso, uma vitória na última rodada colocará o Leão nas oitavas de final. O empate não serve, pois o time de Assis ficaria com um triunfo a mais, que é o primeiro critério de desempate. O Grêmio permanece estacionado na lanterna do grupo, sem saber o que é vencer na Copa Paulista (quatro empates e três derrotas).

Para o duelo deste sábado, o Votuporanguense, comandado pelo técnico Rogério Corrêa, se reapresentou nesta terça-feira e treina em ritmo acelerado. O Pantera Alvinegro pode ter o retorno de nomes importantes como: João Paulo, Felipe Costa, Léo Paraíso e Vinicius Bala, que não estiveram na derrota para o Vocem, por 1 a 0, na última rodada, em Assis. Outro atleta que pode reestrear no CAV nesta partida é o lateral-direito Vinicius Baracioli.

O Votuporanguense, em breve, também contará com Israel e Welligton Rocha, que seguem em transição.

Copa Paulista Sicredi 2024

Os 26 times da Copa Paulista foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral.

A segunda fase se inicia nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não haverá sorteio. Os duelos serão decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente.

O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final.

O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.