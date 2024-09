Candidatura de Bobô e Moretti recebe aval da Justiça Eleitoral em Sebastianópolis do Sul

O pedido de impugnação foi apresentado por chapa adversária e rejeitado.

A Justiça Eleitoral da Comarca de Monte Aprazível/SP, rejeitou o pedido de impugnação apresentado pela chapa adversária e deferiu a candidatura de Lucas Moretti (PSB) a vice-prefeito, e Antonio Menoni Espindola, o Bobô (PSB) à Prefeitura de Sebastianópolis do Sul/SP, no pleito de 6 de outubro.

Recentemente a imprensa repercutiu o pedido de impugnação apresentado à Justiça pela chapa adversária, alegando que Lucas Moretti, que é sócio proprietário do Eco Posto 27 e um dos diretores do Play Votu Festival, carnaval privado também em Votuporanga, não possuía domicílio eleitoral em Sebastianópolis do Sul, e sim, na vizinha Votuporanga. O que, se comprovado, poderia impedir a elegibilidade de Moretti.

No entanto, a questão foi descartada pela juíza eleitoral Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini, que decidiu: “Segundo informação extraída do cadastro eleitoral do candidato, seu domicílio eleitoral está no Município de Sebastianópolis desde 23/02/2017. Se não bastasse, o impugnado exerce, atualmente, o cargo de vereador no Município, o que demonstra seu forte vínculo político com o local e com a população que o elegeu, no último pleito. Para fins eleitorais o domicílio é caracterizado pelo vínculo, residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município. Isto posto, foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não merece acolhida as alegações trazidas na impugnação”, conforme trecho de sentença da magistrada.

Desta forma, Bobô e Moretti estão aptos a concorrer ao pleito, tendo em vista que a candidatura do indicado a Prefeitura não recebeu qualquer contestação e também foi avalizada pela Justiça Eleitoral.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3