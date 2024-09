Abel Ferreira vê novo Palmeiras com tempo para viver e cita “condição” para renovar: “Até 2030” 

Técnico reflete que “infelizmente ou felizmente” Verdão teve eliminações precoces nos mata-matas, mas isto trouxe tempo para elenco treinar e descansar – inclusive mentalmente.

A avaliação de Abel Ferreira sobre a goleada do Palmeiras por 5 a 0 contra o Criciúma não se resumiu a aspectos táticos e técnicos do jogo. Depois de duas semanas sem jogos, o treinador explicou um dos motivos para o bom desempenho de sua equipe no Allianz Parque: “Tivemos tempo para viver.”

Já eliminado da Copa do Brasil e Conmebol Libertadores, o Palmeiras tem um calendário muito menos denso só com o Brasileirão a disputar. Consequentemente há tempo para mais treinos, mas principalmente recuperar o mental após uma sequência frustrante.

“Deu perfeitamente para vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo a outra parte da nossa vida, não somos só jogadores ou treinadores. Descansar a mente e o emocional é fundamental. E tempo para treinar, preparar os jogadores”, analisou.

“É preciso descansar, ter tempo para família. Sou pai e marido, não só treinador. E gosto de viver. Quero ter vida. A vitória é dos jogadores e da torcida, agradeço pelo carinho, mesmo fora da Copa e Libertadores continuam a encher estádios, a apoiar. Nossos jogadores têm que perceber isso: jogar futebol é como um parque de diversões. Temos de estar frescos, para divertir e tirar o máximo.”

Crítico do calendário de jogos no Brasil, Abel Ferreira até falou de maneira bem humorada ao tratar do futuro. Segundo o técnico, se Leila Pereira conseguisse uma agenda com partidas semanais, ele não cogitaria renovar apenas até 2027, quando se encerra o próximo mandato presidencial no clube.

“Se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou 2030. Com a quantidade de jogos que temos há um desgaste muito grande, fazemos muitas viagens, jogos sem tempo de recuperação e se calhar se tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, teríamos mais jogadores de qualidade no futebol brasileiro e valorizar ainda mais.”

O atual contrato de Abel é válido até dezembro de 2025, e tanto Leila Pereira quanto Savério Orlandi, os candidatos à presidência na eleição de novembro, contam com o técnico.

A atual presidente já declarou que, se eleita, oferecerá ao português um contrato até dezembro de 2027. Abel nunca se mostrou aberto à possibilidade de assinar um novo vínculo, pois já falou em algumas ocasiões que gostaria de ter um período sabático após o Verdão.

Ao longo da entrevista no domingo, o técnico chegou a citar que “infelizmente ou felizmente” o time acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores.

Com mais 12 jogos até o fim do ano, o Palmeiras disputa o título brasileiro e é o segundo colocado com 50 pontos, a três do Botafogo, líder.

O time volta a jogar apenas no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco. A partida é de mando carioca, mas acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF.

