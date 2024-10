Horário de verão não será retomado neste ano, decide governo; reavaliação será feita em 2025 

Anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, anunciou nesta quarta-feira (16) que o horário de verão não será retomado neste ano. A informação foi divulgada pelo ministro Alexandre Silveira.

Segundo o chefe da pasta, o governo federal avaliará se o horário de verão deve ser retomado em 2025: “Nós, hoje, na última reunião com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), de chegamos a conclusão de que não há necessidade de decretação de horário de verão para esse período, este verão”, afirmou Alexandre Silveira.

“Temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Temos condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025”, continuou.

Segundo o ministro de Minas e Energia, é importante que o horário de verão seja sempre considerado e não pode ser fruto de uma avaliação dogmática ou de cunho político”.

“É uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia, portanto, deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal”, afirmou Alexandre Silveira.

Em setembro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) recomendou a volta da adoção do horário de verão no país. No entanto, Alexandre Silveira disse que não há risco energético em 2024 graças ao planejamento adotado.

Instituído em 1931 no Brasil, o horário de verão funcionou continuamente de 1985 até 2019, quando o governo passado decidiu revogá-lo, em abril de 2019, alegando pouca efetividade na economia energética.

Popularidade

Nesta segunda-feira (14), o instituto Datafolha divulgou o resultado de uma pesquisa que aponta que a volta do horário de verão divide brasileiros. Quarenta e sete por cento dos entrevistados declararam ser favoráveis à medida. Outros 47% disseram ser contrários, enquanto os 6% restantes responderam ser indiferentes à iniciativa. A pesquisa foi realizada nos dias 7 e 8 de outubro. Foram ouvidas 2.029 pessoas em 113 cidades das cinco regiões.

Em meados de setembro, o portal Reclame Aqui e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgaram as conclusões de um levantamento que indica que a maior parcela (54,9%) da população está de acordo com o horário de verão: 41,8% disseram ser totalmente favoráveis e 13,1%, parcialmente favoráveis.

Outros 25,8% se mostraram totalmente contrários à implementação da medida e 2,2% parcialmente contrários. Dezessete por cento afirmaram ser indiferentes.

