“Raphinha é o líder”: imprensa internacional repercute goleada da Seleção 

Atacante do Barcelona ganha destaque após dois gols na vitória sobre o Peru.

Autor de dois gols na vitória do Brasil sobre o Peru por 4 a 0, Raphinha foi o jogador mais elogiado da Seleção na repercussão dos veículos de imprensa estrangeiros. O atacante do Barcelona abriu o caminho do triunfo, ao converter dois pênaltis.

“Brasil dança ao som de Raphinha para arrasar o Peru. O time dirigido por Dorival Junior melhorou notavelmente seu jogo e se impôs por um contundente 4 a 0”, escreveu o jornal espanhol “Marca”.

O “As”, também da Espanha, apontou um maior entrosamento no ataque formado por Rodrygo, Savinho e Raphinha.

“O Brasil foi, enfim, capaz de completar uma partida tranquila e fechar esta Data Fifa com duas vitórias que lhe permitem respirar na tabela e encontrar certos automatismos em um ataque se entendeu bem com Rodrygo, Savinho e Raphinha, que surgiu como líder com dois gols de pênalti”, escreveu o diário madrilenho.

Para o site “Mais Futebol”, de Portugal, o atacante do Barcelona ajudou a dar mais estabilidade para a Seleção: “Depois de meses de intermitentes, o Brasil terá de agradecer a Raphinha pela segunda vitória consecutiva, desta feita ante o Peru (4-0)”, escreveu o site.

*Com informações do ge

