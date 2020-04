Homens são presos suspeitos de colocarem fogo em viatura da polícia em Gastão Vidigal

De acordo com a polícia, o fogo se alastrou no estacionamento e pegou parte do prédio, em Gastão Vidal; chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Dois jovens, de 24 e 25 anos, foram presos suspeitos de colocar fogo em uma viatura que estava estacionada na a base da Polícia Militar de Gastão Vidigal (SP) após a moto de um deles ter sido apreendida por problemas com a documentação.

De acordo com a polícia, o fogo se alastrou a noite desta segunda-feira (20) e pegou também em uma parte do prédio.

Não tinha ninguém no local no momento do crime e os policiais acreditam que a dupla tenha pulado o muro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

Ainda segundo a polícia, a equipe constatou que o incêndio foi causado porque um dos rapazes teve a moto apreendida.

Os dois vão responder por dano ao patrimônio e incêndio intencional, e foram levados para a cadeia de Penápolis (SP).