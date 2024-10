Zanella analisa derrota do Monte Azul como injusta e crê em virada contra o CAV 

Goleiro minimiza revés por 1 a 0 para o Votuporanguense e elogia AMA, que teve jogador expulso no 2º tempo: “Fizemos um baita jogo”

Um dos destaques do Monte Azul na Copa Paulista, o goleiro Zanella minimizou a derrota por 1 a 0 para o Votuporanguense, no jogo de ida das finais da competição. A partida aconteceu nesse sábado, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Para o goleiro, o AMA poderia ter saído com um resultado melhor, já que acertou a trave quatro vezes, sendo duas delas quando já estava com um homem a menos na reta final da segunda etapa, por conta da expulsão do meia Santana: “Eu acho que a análise era de pelo menos conseguir um empate. Infelizmente não conseguimos, mas fizemos um baita jogo, mesmo com um a menos, não deixamos cair a nossa intensidade e lá com certeza sairemos com o título”, comentou Zanella.

Com o camisa um confiante na virada, o Atlético, para ser campeão, precisa vencer por dois gols de diferença no jogo da volta. Em caso de triunfo por um gol, a decisão será nos pênaltis. O empate dá o título ao Votuporanguense.

“As expectativas são as melhores. Acho que a gente foi até infeliz de não sair com o resultado positivo [no jogo em Votuporanga], e lá na nossa casa tenho certeza que teremos totais capacidade de reverter esse resultado e sair com o título”, completou Zanella.

O jogo de volta está marcado para este sábado (12), às 15h, no estádio Maião, em Mirassol. Como o estádio do AMA, o Otacília Patrício Arroyo, foi vetado por conta das péssimas condições do gramado, a FPF decidiu mandar o jogo para o estádio do Mirassol.

Como os dois times sinalizaram o desejo de disputar a Série D em 2025, o vice-campeão ficará com a vaga na Copa do Brasil.

