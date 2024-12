Homem morre em acidente entre três veículos em rodovia de Andradina; seis pessoas ficaram feridas

O acidente ocorreu na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo nesta segunda-feira (23). Com o impacto da batida, um dos veículos partiu ao meio.

Um homem de 48 anos morreu em um acidente entre três veículos na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina/SP, nesta segunda-feira (23.dez). Outras seis pessoas, incluindo um bebê, ficaram feridas. Um dos carros partiu ao meio.

De acordo com a polícia, Claudemir Domingues de Souza conduzia o veículo quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contraria e bateu em uma caminhonete.

Devido à batida, a caminhonete, ocupada por três adultos e um bebê, capotou e atingiu outro carro que transitava pela estrada. O casal que estava no terceiro veículo teve apenas ferimentos leves.

Após o acidente, o carro onde Claudemir estava partiu ao meio.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) estiveram no local e constataram o óbito.

As outras seis vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi divulgado.

