Hospital de Base de Rio Preto se consolida como referência em Neurologia no Estado de São Paulo

Os investimentos feitos neste ano nos Serviços pela Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), mantenedora do HB, ultrapassam R$ 6,5 milhões nos Serviços de Neurocirurgia e de AVC.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP encerra o ano de 2024 consolidando-se como uma das principais instituições de referência na neurologia no Estado de São Paulo. Este ano, o HB de Rio Preto realizou importantes investimentos em tecnologia e na infraestrutura dos da neurocirurgia e do tratamento de AVC. Os investimentos feitos neste ano nos Serviços pela Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), mantenedora do HB, ultrapassam 6 milhões e quinhentos mil reais.

Estes recursos são fundamentais, pois a demanda vem crescendo ano a ano. Nos primeiros 11 meses deste ano, 3.236 pacientes foram internados pelo Serviço, número 22% maior do que as 2.660 pessoas internadas em 2022. Houve aumento também no total de neurocirurgias. Até outubro, 1.745 pacientes haviam sido operados, superando já os 1.695 procedimentos de todo o ano de 2022.

Os pacientes dispõem no HB de Rio Preto de uma equipe multidisciplinar altamente especializada e o que há de mais moderno em tecnologia. Este ano, o hospital passou a contar com o microscópio neurocirúrgico mais moderno do mundo, o Kinevo 900 da Zeiss, aliado a colaborar para que o neurocirugião realize os procedimentos com ainda mais precisão, segurança e resolutividade.

“O Kinevo 900 oferece muita segurança no intraoperatório, nos ajudando a atingir a retirada do tumor de forma completa graças à alta tecnologia embarcada e sistema integrado com o neuronavegador”, ressalta o neurocirurgião Carlos Rocha.

O sistema de visualização robótica proporcionado pelo equipamento permite ao cirurgião uma imagem microcirúrgica ainda mais precisa das estruturas do cérebro. Além disso, gera imagens em 4k e 3D, dando noção de profundidade maior e com mais qualidade. O Kinevo 900 possui integração com neuronavegador, uma das mais modernas tecnologias utilizadas em cirurgias neurológicas e de coluna, permitindo que os médicos realizem procedimentos com mais precisão, mais segurança, mais eficácia e, consequentemente, com maior resolutividade e em menor tempo, beneficiando muito as centenas de pacientes operados no HB anualmente.

O neuronavegador oferece ao cirurgião a visualização em tempo real da anatomia do paciente de forma menos invasiva possível. Utilizando imagens pré-operatórias (como tomografia computadorizada ou ressonância magnética), o equipamento registra e rastreia a posição dos instrumentos cirúrgicos em relação à anatomia do paciente durante a cirurgia.

O Kinevo 900 juntou-se a outro microscópio cirúrgico de última geração, o Leica M530 OHX Premium, dotado de recurso exclusivo, um sofisticado sensor de imagem e algoritmos, que capturam, otimizam e combinam espectros de luz tornando fluorescente as áreas cujo médico precisa enxergar com precisão.

A alta tecnologia também está presente no centro cirúrgico do Hospital de Base de Rio Preto, o maior do interior paulista e um dos maiores do país. Ele conta com 35 salas, inclusive uma sala cirúrgica inteligente dotada do sistema Buzz, um hub de informações centrais baseado em rede para roteamento, exibição, interação, transmissão, gravação e aprimoramento de imagens médicas, conteúdo de software e vídeos.

Serviço de Escoliose da Funfarme – inovação e excelência no tratamento de deformidades da coluna

O Serviço de Escoliose da Funfarme tem se consolidado como um dos principais centros de referência no Brasil para o tratamento de deformidades da coluna vertebral, com ênfase na qualidade técnica, estrutura avançada e uma abordagem multidisciplinar focada na recuperação plena dos pacientes. O serviço dispõe de equipamentos modernos que garantem precisão e segurança em todos os procedimentos. Entre os destaques estão:

Monitorização neurofisiológica, que permite a identificação e proteção de estruturas nervosas durante as cirurgias;

Raio X intraoperatório, assegurando ajustes em tempo real;

Sistema Cell Saver, que reduz a necessidade de transfusões por meio da recuperação intraoperatória de sangue.

Equipe Multidisciplinar

O Serviço de Escoliose é liderado por uma equipe altamente especializada, formada por neurocirurgiões experientes, dedicados exclusivamente ao tratamento de deformidades da coluna vertebral, assegurando excelência em procedimentos de alta complexidade, além de anestesistas especializados em cirurgias de grande porte, garantindo segurança durante todo o processo operatório, médicos intensivistas capacitados, responsáveis pelos cuidados avançados no pós-operatório na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e psicólogos, que oferecem suporte emocional contínuo aos pacientes e suas famílias, promovendo uma abordagem humanizada antes e após os procedimentos.

Tecnologias e Infraestrutura

O serviço faz uso de tecnologias avançadas, proporcionando resultados consistentes e seguros. Técnicas modernas garantem abordagens personalizadas, priorizando sempre a saúde e o bem-estar do paciente. Além disso, a infraestrutura de reabilitação integrada conta com instalações modernas e um acompanhamento individualizado, promovendo uma recuperação eficaz e adaptada às necessidades de cada paciente.

Dados e procedimentos

Nos últimos anos, o volume de cirurgias realizadas no Serviço de Escoliose cresceu significativamente, consolidando a Funfarme como um polo de referência para casos complexos. Este aumento reflete tanto a confiança na qualidade do atendimento quanto a expansão do serviço para atender uma demanda crescente. De 2020 a 2024 o Serviço de Escoliose realizou 90 cirurgias e o objetivo para os próximos anos são de 40 a 45 procedimentos por ano.

Diferenciais do Serviço

Expertise da equipe: Liderado pelo neurocirurgião Dr. Fabiano M. Nogueira, o serviço se destaca pelo alto nível técnico de seus profissionais e pela adoção de protocolos baseados em evidências científicas. Abordagem personalizada: Cada paciente é tratado de forma única, abrangendo desde deformidades pediátricas até escolioses degenerativas em adultos.

Reconhecimento nacional: o serviço é amplamente reconhecido como um dos mais importantes do Brasil, com protocolos baseados nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Coluna. Combinando alta tecnologia, uma equipe de excelência e uma abordagem humanizada, o Serviço de Escoliose da Funfarme reafirma seu compromisso com a qualidade e a inovação no cuidado à saúde.

Unidade de AVC conquista certificação internacional

A Unidade de AVC (acidente vascular cerebral), que já era referência no interior paulista, conquistou este ano a certificação internacional WSO Angels Awards – Nível Diamante, conferida pela Organização Mundial do AVC, que atesta a excelência do atendimento prestado por sua Unidade de AVC, e recebeu também importantes investimentos por parte da Funfarme.

A Unidade conta, a partir deste ano, com um andar inteiro dedicado ao atendimento e tratamento de pacientes com AVC, uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. É o único serviço de São José do Rio Preto que funciona 24 horas por dia, ininterruptamente.

Concentrar todas as atividades num mesmo andar, permite aos profissionais das áreas clínica e cirúrgica oferecerem atendimento ainda mais ágil, com maior resolutividade no diagnóstico e tratamento da doença.

A nova Unidade de AVC possui 10 leitos específicos de internação neurológica, além de 34 leitos de enfermaria, uma UTI neurológica com 20 leitos e equipe com 7 neurologistas, 3 neurointervencionistas e neurocirurgiões juntamente com uma equipe multidisciplinar com mais de 100 profissionais, dentre eles, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistente social.

Um dos muitos diferenciais da Unidade, imprescindível em se tratando de AVC, é a rapidez do atendimento. Ao dar entrada no HB de Rio Preto, o paciente é avaliado pelo neurologista em até 10 minutos (o chamado porta-neurologista), enquanto no Brasil a média é de 30 minutos. Já para fazer o exame de imagem diagnóstico do AVC, a equipe demanda cerca de 15 minutos. Já no Brasil, são 25 minutos.

Como em todas as áreas do Hospital de Base, a alta tecnologia é uma aliada dos profissionais da Unidade de AVC. Para auxiliá-los no diagnóstico da doença e avaliar a evolução clínica de cada paciente, o hospital dispõe do mais moderno aparelho de tomografia computadorizada de perfusão, capaz de revelar em tempo real as áreas de isquemia cerebral, única instituição do Noroeste Paulista a possuí-lo.

Sobre o Hospital de Base

Um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do Brasil e instituição de saúde que mais presta atendimentos ao SUS no Brasil, o Hospital de Base de Rio Preto, de São José do Rio Preto (SP), é referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios da região noroeste do Estado de São Paulo, sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).

Funfarme – maior complexo hospitalar do interior paulista

A Funfarme é uma fundação filantrópica ligada à Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto) e reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro, a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. Também estende sua atuação na gestão de outras unidades, incluindo a unidade Lucy Montoro e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Fernandópolis, o Hemonúcleo de Catanduva e unidades de teleatendimento e consultorias remotas.

A Funfarme de Rio Preto é referência em neurocirurgia pediátrica e de adulto, transplante de medula óssea pediátrico e de adulto, obstetrícia e cirurgias gerais de crianças, em especial, oncológicas e cardíacas.

Alianças Estratégicas

Com o objetivo de auxiliar no custeio e manutenção da medicina de alta performance oferecida pelo complexo hospitalar da Funfarme – Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, a Alianças Estratégicas da Fundação é o departamento responsável por firmar as parcerias entre a instituição com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para captar recursos que garantam investimentos em inovações, alta tecnologia e melhorias e ampliações na infraestrutura das unidades da instituição. Desta forma, o complexo hospitalar da Funfarme tem condições de aprimorar ainda mais o atendimento e serviços de excelência à população do noroeste paulista e de todo o Brasil.

