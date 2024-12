Jornalista lança livro-reportagem sobre inclusão PcD no Brasil 

Victor Hugo Cavalcante Silva lança Brazil Inclusivo, um livro que explora desafios e conquistas das pessoas com deficiência no Brasil contemporâneo.

Victor Hugo Cavalcante Silva, jornalista e autor de dois livros de poemas, lança seu primeiro livro-reportagem, Brazil Inclusivo: Um Retrato Jornalístico das Pessoas com Deficiência, pela UiClap.

A obra, que já está disponível para compra online, mergulha nas histórias, desafios e conquistas das pessoas com deficiência (PcD) no Brasil, explorando questões históricas e contemporâneas.

Graduado em jornalismo pelo Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), ele já publicou dois livros de poemas: Vivendo em um Mundo Psicodélico (2021) e Os Gritos Surdos de um Poeta (Ainda) Rebelde (2022).

Agora, Victor estreia no gênero do livro-reportagem com uma obra que reflete não apenas sua experiência como jornalista, mas também sua vivência como pessoa com deficiência.

“Carrego comigo o desejo de amplificar vozes. Cada linha desse livro é um convite ao leitor para perceber o valor da inclusão e da humanidade em todas as suas formas”, afirma o autor.

Sobre o livro

Com o título provocativo Brazil Inclusivo: Um Retrato Jornalístico das Pessoas com Deficiência, a obra chama a atenção para a necessidade de avanços em uma sociedade que ainda enfrenta desafios significativos no que diz respeito à inclusão.

Dividido em cinco unidades temáticas, o livro aborda:

A história da exclusão e os passos rumo à inclusão;

Aspectos psicológicos, sociais e culturais das pessoas com deficiência;

Representação e representatividade artística de PcD;

Desafios e avanços na educação, trabalho e acessibilidade;

O papel do ativismo e do empoderamento na construção de uma sociedade mais inclusiva.

A narrativa combina dados, entrevistas e relatos emocionantes para traçar um panorama amplo e profundo da realidade das PcD no Brasil.

A escolha de manter o “Z” em “Brazil” no título é uma crítica às dificuldades enfrentadas no país, um convite a deixar essas limitações no passado.

Brazil Inclusivo: Um Retrato Jornalístico das Pessoas com Deficiência já está disponível para compra na UiClap.

Os leitores interessados podem acessar o site para adquirir a obra.

Victor Hugo Cavalcante Silva convida todos a embarcarem nessa jornada em busca de um Brasil mais inclusivo e empático.

