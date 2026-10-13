Homem morre durante intervenção policial em Cajobi 

Ocorrência foi registrada após abordagem da Polícia Militar a um suspeito apontado em denúncias relacionadas ao tráfico de drogas; armas e equipamentos foram apreendidos.

Um homem de 26 anos, identificado como Luis Henrique Queiroz Perreneli, morreu durante uma intervenção policial registrada na manhã do último sábado (10.out), na Rua João Rímoli Neto, na região central de Cajobi/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento quando visualizaram o suspeito em uma residência. Durante a abordagem, ele teria se deslocado para os fundos do imóvel.

De acordo com o relato policial, durante a ação houve disparos de arma de fogo. O homem foi atingido, desarmado e socorrido por uma equipe de resgate da própria corporação, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Cajobi.

Apesar do atendimento médico, o óbito foi constatado às 9h50.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e autoridades de supervisão operacional, que acompanharam a preservação do local para a realização da perícia.

Durante as diligências, foram apreendidos um revólver calibre .32, uma espingarda de fabricação artesanal, cinco aparelhos celulares e dois rádios comunicadores. Todo o material foi encaminhado para análise pericial.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes do Plantão Policial Seccional de Barretos/SP e registrado preliminarmente como morte decorrente de intervenção policial.

A autoridade policial requisitou exames necroscópicos, residuográficos e perícias balísticas nas armas envolvidas. O inquérito será conduzido pela Delegacia de Polícia de Cajobi, que ficará responsável pela apuração das circunstâncias da ocorrência.