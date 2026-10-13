Procurado pela Justiça é preso em Votuporanga 

Mandado de prisão em aberto foi confirmado durante abordagem realizada na Rua Amapá; suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.
Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar no final da tarde desta segunda-feira (12.out), em Votuporanga/SP.
De acordo com informações da ocorrência, equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela cidade, com foco na prevenção e combate à criminalidade, quando receberam informações sobre o paradeiro de um indivíduo com mandado de prisão em aberto.
Os policiais militares se deslocaram até um imóvel localizado na Rua Amapá, onde realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Na sequência, uma consulta aos sistemas policiais confirmou a existência da ordem judicial de prisão contra o homem. Após a confirmação, ele foi informado sobre o mandado e conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga para os procedimentos legais.
Após o registro da ocorrência, o capturado permaneceu custodiado e à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação judicial.