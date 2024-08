Homem morre ao tentar conter queimada em propriedade rural de Icém 

Caso ocorreu na tarde de domingo (18). Écio Ronicardo Zanele, de 55 anos, passava o fim de semana com a família no local.

Um homem de 55 anos morreu ao tentar apagar uma queimada na propriedade rural da família, em Icém/SP. O caso ocorreu na tarde de domingo (18.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, Écio Ronicardo Zanele, de Guaraci/SP, passava o fim de semana com a família no local e fazia a limpeza do terreno com o irmão quando perceberam focos de incêndio.

Os dois tentaram controlar as chamas para diminuir a perda da pastagem. O irmão percebeu que a vítima estava desacordada no chão e a tirou de perto do fogo para os primeiros socorros, porém não resistiu.

Funcionários e caminhões-pipa da prefeitura e de usinas próximas foram até o local para controlar as chamas. Os bombeiros também foram até o local.

O corpo de Écio foi enterrado no cemitério de Icém, na manhã desta segunda-feira (19).

