Herói no Choque-Rei, Flaco López desfalca Palmeiras contra o Cuiabá; Gómez também está fora 

Jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo.

Herói do Palmeiras com os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, Flaco López será desfalque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante levou o terceiro cartão amarelo por tirar a camisa ao marcar nos acréscimos e terá de cumprir suspensão automática.

Gustavo Gómez também está fora por acúmulo de cartões. Os dois perderão a partida do próximo sábado, contra o Cuiabá/MT, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP, já que o Allianz Parque receberá um show.

O auxiliar João Martins é mais um palmeirense que não irá para o jogo. Ele foi expulso ainda no primeiro tempo do clássico e ainda tentou peitar o árbitro Raphael Claus.

Em contrapartida, Murilo volta a ficar disponível. O zagueiro foi expulso contra o Flamengo e teve de cumprir suspensão automática no clássico.

A vitória no Choque-Rei fez o Palmeiras chegar a 41 pontos após 23 jogos e se manter no G-4 do Brasileirão. O Fortaleza, com 45, é o líder, mas com uma partida a menos.

