Homem mantém ex-companheira e bebê reféns por oito horas em Votuporanga 

Armado com uma faca, o suspeito descumpriu medidas protetivas e ameaçou as vítimas dentro de um apartamento. A ocorrência de alta complexidade mobilizou tropas especializadas da Polícia Militar e terminou sem feridos no bairro Célio Honório Júnior.

Uma extensa operação policial mobilizou forças de segurança de Votuporanga e tropas especializadas da capital paulista na manhã desta sexta-feira (16.out), após um homem de 28 anos manter a ex-companheira e o filho do casal, um bebê de sete meses, reféns dentro de um apartamento no bairro Célio Honório Júnior, na zona Norte.

O caso teve início por volta das 4h30. Segundo as informações apuradas, a mulher retornava para casa com a criança após passar a noite na residência de familiares. Ela teria decidido voltar ao imóvel durante a madrugada para organizar a casa antes de seguir para o trabalho em um salão de beleza.

Ao chegar ao local, a vítima encontrou o ex-companheiro, identificado como H.T.L.S., armado com uma faca. Ainda de acordo com os levantamentos iniciais, a mulher chegou a pedir ajuda, atraindo a atenção de moradores da vizinhança. No entanto, o suspeito fez ameaças de morte e obrigou a ex-companheira e o bebê a entrarem no apartamento.

Acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram o cerco ao imóvel e adotaram os primeiros protocolos de gerenciamento de crise. O local foi isolado para garantir a segurança dos moradores e facilitar o trabalho das equipes especializadas.

Operação mobilizou forças especializadas

Diante da gravidade da situação e da presença de reféns, a ocorrência passou a ser tratada como de alta complexidade. Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), de São José do Rio Preto, foram enviados para apoiar a operação.

Também foi acionado o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), tropa especializada da Polícia Militar treinada para atuar em ocorrências envolvendo reféns, crises com barricados, ameaças com explosivos e negociações de alto risco.

Durante horas, os negociadores mantiveram contato com o suspeito, principalmente por telefone celular, na tentativa de convencê-lo a libertar as vítimas e encerrar a situação de forma pacífica.

Enquanto as negociações aconteciam, equipes permaneceram posicionadas estrategicamente no entorno do condomínio, monitorando a movimentação e prontas para uma eventual intervenção caso surgisse risco iminente à vida da mulher ou da criança.

Libertação das vítimas

Após cerca de oito horas de tensão, o desfecho aconteceu por volta das 12h30. Convencido pelos negociadores, pela janela do imóvel e, até na presença da mãe, o homem concordou em libertar a ex-companheira e o filho.

Mãe e bebê deixaram o apartamento sem ferimentos e foram imediatamente acolhidos pelas equipes de emergência. Em seguida, foram encaminhados em uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa de Votuporanga, onde passaram por avaliações médicas e acompanhamento psicológico.

Segundo a polícia, ambos estavam fisicamente bem no momento do resgate.

Histórico de violência

Conforme apurado pela reportagem, a mulher possuía pelo menos duas medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro em razão de episódios anteriores de violência doméstica.

Ainda segundo as informações levantadas, o suspeito já era alvo de investigação criminal relacionada a denúncias registradas pela vítima anteriormente.

A polícia também informou que o homem possui antecedentes por estupro e violência doméstica. Há suspeitas de que ele estivesse sob efeito de entorpecentes durante a ocorrência, circunstância que deverá ser apurada no decorrer das investigações.

Prisão

Após a libertação das vítimas, o suspeito decidiu se entregar e foi detido pelas equipes policiais sem a necessidade de intervenção tática e neutralização por atiradores de elite.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Votuporanga, onde a ocorrência foi registrada. Inicialmente, o homem foi autuado por cárcere privado, descumprimento de medidas protetivas, assim como as ameaças feitas às vítimas e os antecedentes relacionados ao investigado.

O desfecho pacífico da ocorrência foi considerado positivo pelas forças de segurança, já que mãe e filho foram resgatados sem ferimentos após horas de tensão que mobilizaram toda a estrutura de gerenciamento de crises da região.