Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune” oferece mutirão de Implanon e ação de Dermatologia neste sábado

Atendimentos no Vila Paes incluem inserção de contraceptivo de longa duração e avaliação de lesões de pele suspeitas.

O acesso à informação e aos cuidados preventivos é fundamental para a saúde da mulher. Neste sábado (17.out), duas ações no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no bairro Vila Paes, vão ampliar as oportunidades de atendimento em Votuporanga. A Prefeitura, por intermédio da Secretaria da Saúde, promoverá um mutirão para inserção do Implanon, método contraceptivo de longa duração, e uma ação de Dermatologia voltada principalmente à avaliação de lesões de pele suspeitas.

Das 8h às 16h, o mutirão para inserção do Implanon será realizado em parceria com profissionais da Atenção Primária à Saúde e equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). A ação é destinada a mulheres de 14 a 49 anos que atendam aos critérios de elegibilidade para o método. O atendimento será por demanda espontânea, mediante apresentação de documentos pessoais. Quem desejar receber orientações antecipadamente poderá procurar sua Unidade de Saúde de referência para verificar os critérios e a possibilidade de agendamento.

No período da tarde, das 13h às 16h, será realizada a ação de Dermatologia, em parceria com a Unifev e com apoio da Liga de Dermatologia. O atendimento será direcionado prioritariamente a mulheres que aguardam consulta na especialidade e apresentam lesões de pele suspeitas ou sugestivas de câncer. Também haverá acolhimento de demanda espontânea, com orientação para avaliação pela equipe da Estratégia Saúde da Família.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destaca a importância de ampliar as oportunidades de cuidado e orientação. “Nosso objetivo é facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, oferecendo orientação e atendimento de acordo com as necessidades de cada paciente. A prevenção e a identificação precoce de alterações são fundamentais, por isso é importante aproveitar essas oportunidades e manter o acompanhamento pela rede municipal”, afirma.