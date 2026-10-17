CAV inicia montagem do elenco e define pré-temporada para 27 de novembro 

Com Marcus Viola no comando, Pantera Alvinegra acelera planejamento para a Série A2 e mira uma equipe competitiva para 2027.

O Clube Atlético Votuporanguense iniciou oficialmente o planejamento para a temporada 2027. Durante coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (16.out), na Sala de Imprensa “Léo Oliveira Filho”, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a diretoria confirmou que a montagem do elenco já está em andamento e que a pré-temporada está prevista para começar em 27 de novembro.

Segundo o diretor de futebol, Rogério Fernandes Marques, o clube vive uma etapa decisiva de avaliações no mercado, conciliando critérios técnicos e capacidade financeira para formar um grupo competitivo para a Série A2: “Já estamos no segundo passo do planejamento. Estamos avaliando a contratação de jogadores e analisando a parte financeira. A pré-temporada começa no dia 27 de novembro, com exames médicos e praticamente todo o grupo já em Votuporanga”, afirmou.

A diretoria também confirmou que alguns atletas que defenderam a Pantera Alvinegra na última temporada seguem no radar para renovação. No entanto, as negociações dependem das condições financeiras e da valorização dos jogadores no mercado: “Queremos montar uma equipe bastante competitiva e com características que a torcida gosta. Também é importante buscar atletas que conheçam a Série A2, uma competição extremamente difícil”, destacou Rogério.

Mantendo o discurso de pés no chão e dedicação ao clube, o presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, fez um discurso firme sobre a importância de montar um elenco comprometido: “A gente confia muito no trabalho que será realizado pela comissão técnica, pelo Rogério, por mim, pela diretoria e pelo Marcus Viola, que, desde o ano passado, já tinha nossa simpatia, nosso apreço e nossa admiração pelo trabalho que desenvolve. Pode ter certeza de que vamos montar um elenco que busca os mesmos sonhos que nós: vencer na carreira, alcançar algo maior, nunca entregar o resultado e jamais aceitar uma situação adversa. Vamos buscar sempre o melhor para as nossas cores, para a nossa camisa, para a nossa torcida e também para cada atleta, porque, quando se vence em campo, ele está construindo sua carreira e buscando algo maior para o futuro. É assim que vamos basear o CAV de 2027.”

Mercado aquecido exige cautela

Mantido no comando da equipe para 2027, o técnico Marcus Viola afirmou que o clube monitora atletas da própria Série A2 e de outras regiões do país, mas evitou citar nomes enquanto as negociações não forem concluídas: “O mercado está muito inflacionado, mas estamos acompanhando muitos jogadores. Temos atletas da Série A2 e também de outros estados no nosso radar. Ainda não podemos divulgar nomes porque nada está concretizado”, explicou.

Apesar das possíveis mudanças no elenco, Viola garantiu que a identidade de jogo apresentada pelo Votuporanguense na última campanha será preservada: “Vamos ter uma equipe competitiva, que briga em todos os jogos, mas que não abre mão de colocar a bola no chão e jogar futebol. O torcedor gosta de ver uma equipe criando, propondo o jogo e competindo ao mesmo tempo”, ressaltou.

Série A2 exigirá novo desafio

Após levar o Votuporanguense às semifinais da Série A2 de 2026, Viola reconhece que a próxima edição da competição promete ser ainda mais difícil, especialmente com a presença de clubes tradicionais como Ponte Preta e Velo Clube.

“A responsabilidade aumenta. O que fizemos neste ano nos credencia a chegar mais fortes, mas precisamos entender que a Série A2 continua sendo uma competição muito dura. Teremos adversários de grande tradição, e por isso será fundamental manter um ambiente saudável e atletas comprometidos com o projeto”, avaliou.

Mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes do futebol paulista, o treinador demonstrou confiança na continuidade do trabalho: “Vamos acreditar muito no trabalho e no planejamento. Se fizermos as coisas da forma correta, com os pés no chão, podemos novamente construir uma campanha forte e sonhar com objetivos maiores dentro da competição”, concluiu.

Com a permanência de Marcus Viola e o início da montagem do elenco, a Pantera Alvinegra começa a desenhar o projeto para a temporada 2027, mantendo o objetivo de voltar a ser protagonista na Série A2 e seguir na luta pelo acesso à elite do futebol paulista.