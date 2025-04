Homem é preso suspeito de matar amigo a pauladas, incinerar corpo e espalhar cinzas em pasto 

Suspeito disse à polícia que cometeu o crime após uma discussão com a vítima, que havia lhe pedido dinheiro. O indivíduo de 62 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Andradina/SP.

Um homem de 62 anos foi preso em Andradina/SP suspeito de matar um amigo a pauladas durante uma briga em uma propriedade rural. Segundo a polícia, o crime teria acontecido em novembro de 2024, e o idoso disse ter incinerado o corpo e espalhado as cinzas em um pasto.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito era amigo da vítima e era investigado pelo desaparecimento dela. À polícia, o homem disse que, no dia 27 de novembro de 2024, os dois tiveram uma discussão depois que o amigo pediu dinheiro emprestado.

Ainda de acordo com o registro, o homem disse que foi ameaçado pelo amigo com uma faca, perseguido pela propriedade e que, para se defender, pegou um pedaço de madeira e golpeou o rapaz, que morreu no local.

O suspeito também disse aos policiais que, depois de cometer o crime, decidiu queimar o corpo usando lenha e plástico e, em seguida, espalhar as cinzas em um pasto, conforme o BO. Ele foi preso temporariamente e encaminhado para a delegacia da cidade.