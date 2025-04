Calleri rompe ligamento do joelho esquerdo e pode desfalcar o São Paulo por até nove meses 

Atacante foi substituído depois de lance no campo de ataque na partida contra o Botafogo.

Capitão do São Paulo, o atacante Calleri passou por exames no início da tarde desta quinta-feira no Hospital Albert Einstein que diagnosticaram uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O tempo de recuperação costuma ser de seis a nove meses.

O jogador passará por cirurgia na próxima semana. E a diretoria vai à Europa em busca de um reforço para suprir a ausência do argentino.

O camisa 9 do Tricolor foi substituído ainda no primeiro tempo do empate do São Paulo por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton Santos. Ele disputou um lance no campo de ataque com Marlon Freitas, se aproximou da área do Botafogo e sofreu uma falta. Em seguida, pediu atendimento médico e até conseguiu voltar a campo, mas logo pediu substituição.

O centroavante deixou o gramado e foi consolado pelos companheiros no campo de reservas. André Silva, que entrou em seu lugar, marcou um dos gols da equipe no empate no Rio de Janeiro.

Calleri voltou ao time titular do São Paulo nesta quarta-feira, depois de cumprir suspensão no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Calleri, o técnico Luis Zubeldía tem André Silva e o garoto Ryan Francisco para a posição. Além do centroavante, Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), Lucas (trauma no joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Oscar (lesão na coxa esquerda) não estão à disposição do treinador argentino.

*Com informações do ge