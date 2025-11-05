Homem é preso suspeito de furtar sacos de ração de fazenda onde trabalhava 

Indivíduo de 41 anos foi preso nesta terça-feira (4) em Jales/SP. Conforme a polícia, crime ocorria em uma propriedade rural em Pontalinda/SP.

Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira (4.nov) em Jales/SP suspeito de furtar, desviar e revender sacos de ração da fazenda onde trabalhava e morava, em Pontalinda/SP.

De acordo com a corporação, o indivíduo foi flagrado no momento em que a ração era descarregada clandestinamente em uma casa do bairro Vila Aparecida, em Jales. O responsável pelo imóvel não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

A suspeita é de que o investigado desviava a ração da propriedade e as revendia. No total, 48 sacos foram apreendidos nesta terça-feira.

A estimativa da vítima é de que 180 sacos tenham sido desviados, o que pode ter resultado em um prejuízo de cerca de R$ 50 mil. O suspeito foi preso em flagrante e pode responder por furto qualificado.