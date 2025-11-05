IFSP Votuporanga contrata professor substituto da área de Matemática

Inscrições seguem abertas até às 16h do dia 19 de novembro de 2025

O Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas até às 16h do dia 19 de novembro de 2025 para processo seletivo que visa a contratar 1 professor substituto da área de Matemática. A previsão é de que o docente inicie as atividades a partir do ano letivo de 2026, podendo lecionar em cursos técnicos e superiores da unidade.

A seleção dos candidatos se dará por prova de desempenho didático-pedagógico e de pontuação por títulos e experiência profissional na área. A remuneração varia entre R$ 5.949,07 e R$ 8.058,29, dependendo da titulação do profissional. O contratado também receberá Auxílio-Alimentação, no valor atual de R$ 1.000,00.

Os interessados devem se inscrever de forma online, acessando o portal de concursos do IFSP: concursopublico.ifsp.edu.br

A taxa de inscrição é de R$ 90,00, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O pedido de isenção pode ser feito até dia 4 de novembro.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) da unidade por e-mail: [email protected]

IFSP Votuporanga

Em funcionamento desde 2011, o IFSP Votuporanga oferece os cursos técnicos em Informática, Edificações e Mecatrônica integrados ao Ensino Médio, Mecânica (industrial) e os cursos superiores de Licenciatura em Física, Sistemas de Informação e as Engenharias Civil e Elétrica.

O Campus Votuporanga do IFSP se localiza na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon, na zona norte da cidade.