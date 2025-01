Homem é preso suspeito de assediar e filmar enteada enquanto ela tomava banho 

Crime foi descoberto pela mãe da menina na terça-feira (7), em Aparecida D’Oeste/SP. Mulher disse à polícia que já desconfiava do suspeito, uma vez que a filha contou que ele teve um sonho íntimo com ela.

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de assediar e filmar a enteada, de 12, enquanto ela tomava banho em Aparecida D’Oeste/SP. O crime foi descoberto pela mãe da menina na terça-feira (7.jan).

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe procurou na galeria do celular do companheiro e encontrou os vídeos da menina. A mulher disse à polícia que já desconfiava do suspeito, uma vez que a filha contou que ele teve um sonho íntimo com ela.

Quando viu os vídeos, a mãe da vítima relatou que brigou com o homem e conseguiu acionar a polícia. Ele negou o crime à polícia, mas foi preso e levado para a Central de Polícia Judiciária de Jales/SP. O celular foi apreendido.

A ocorrência foi registrada como armazenar fotografia de crianças e utilizar crianças em cena de relação sexual explícita.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente é considerado crime com pena de quatro a oito anos, além do pagamento de multa.

