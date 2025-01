São Paulo fará apresentação de Oscar na véspera do primeiro jogo da temporada 

Meia será apresentado pelo clube no dia 14, nos Estados Unidos.

A apresentação de Oscar já tem data marcada: será no dia 14 de janeiro, em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Tricolor faz a pré-temporada.

O jogador, que deve vestir a camisa 8 que pertencia a Galoppo, concederá sua primeira entrevista coletiva na véspera da estreia da equipe, contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da FC Series.

A data foi escolhida pela Superbet, patrocinadora máster do clube que é responsável pelo pagamento de uma parte considerável do salário do jogador.

O evento deve contar com a presença de Alexandre Fonseca, CEO da Superbet. O presidente Julio Casares, que chega a Orlando no sábado, também estará na coletiva.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3