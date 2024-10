Cemitérios Municipais estarão abertos a partir das 6h30 neste sábado 

No Cemitério de Votuporanga haverá missa às 7h e culto às 9h; no de Simonsen, a missa será às 8h.

Os Cemitérios Municipais de Votuporanga e Simonsen estarão abertos para visitação neste Dia de Finados a partir das 6h30 até 18h30. Como já é tradição, os fiéis poderão assistir à missa às 7 horas, com Padre Marcio Tadeu, da Paróquia Senhor Bom Jesus; e ao culto da Igreja Universal do Reino de Deus, às 9h, ambos no Cemitério de Votuporanga. Em Simonsen, a missa com Padre Alexandre, da Paróquia São Cristóvão, será às 8h.

Durante as visitações nos Cemitérios, a orientação para a população que pretende efetuar alguma atividade de limpeza, é de que seja executada apenas com utilização de tecidos, não sendo permitidos baldes ou mangueiras, já que o prazo para esse serviço encerra no dia 31 de outubro. A medida visa manter o local organizado, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que possam causar transtornos nas visitações durante o dia de Finados.

Cuidados para combate à dengue

Com a ocorrência de chuvas durante estes últimos dias, a Secretaria da Saúde alerta para os cuidados contra a dengue no interior do Cemitério. Nesta semana, equipes da Vigilância Ambiental estarão no Cemitério Municipal orientando a população sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros.

Entre as orientações estão: retirada dos plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos; não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3