Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

Um revólver calibre 357 magnum e uma pistola calibre 9mm foram apreendidas pela equipe da Força Tática durante patrulhamento na zona norte da cidade.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na tarde desta terça-feira (7.jan), na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento, quando avistou um veículo e condutor ao notar a viatura policial tentou esconder o rosto, abaixando a face com o boné, optando pela abordagem.

Em seguida, após um breve acompanhamento o veículo foi abordado. Na busca pessoal realizada no condutor, foi localizado um revólver calibre 357 magnum alimentado com sete munições intactas, na busca veicular sob o banco do passageiro uma pistola calibre 9mm carregada com oito munições intactas, e na porta do motorista duas cápsulas deflagradas calibre 357. Já durante pesquisa via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os PMs verificaram que o autor possui antecedente criminal por roubo.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

