Descarte irregular de lixo gera reclamações em Votuporanga 

Um dos pontos problemáticos de coleta fica na Estrada Municipal Antônio Servantes (VTG-463). Saev Ambiental ressaltou que as coletas no local ocorrem todas as terças e às quintas-feiras, além de que realizará uma campanha para conscientizar a população sobre a importância do descarte regular de lixo.

O descarte irregular de lixo é um problema recorrente e perigoso em Votuporanga/SP, pois além da sujeira e dos riscos ambientais, existe também a possibilidade de transformar o local em um criadouro para animais peçonhentos e outras pragas, como escorpiões e mosquitos da dengue.

Um dos pontos problemáticos de coleta fica na região sul do município, na Estrada Municipal Antônio Servantes (VTG-463), conhecida como Estrada da Colônia Torta, nas proximidades da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), que tem coletas todas as terças e as quintas-feiras, no entanto, vive um cotidiano periclitante.

“Gostaria de divulgar a situação das lixeiras que foram colocadas na entrada da estrada que dá acesso a várias propriedades aqui na 27. Isso é um descaso com o meio ambiente e a população. A coleta não passa com frequência e o lixo transborda. Quando passam só pegam o que está devidamente embalado. Precisamos que os órgãos competentes tomem conhecimento e se prontifiquem a resolver”, afirma Elisa Latorre.

Ao Diário, a Saev Ambiental afirmou que desenvolve ações e projetos voltados à educação ambiental. Entretanto, ressalta que uma campanha será desenvolvida para combater e conscientizar a população sobre a importância do descarte regular de lixo.

A Autarquia reforça ainda que o descarte irregular de lixo em vias públicas, estradas ou praças é crime punido com lei.

De acordo com a lei municipal de 2015, o responsável pela ação inapropriada pode receber multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que ultrapassa os R$ 8 mil. O valor pode ser dobrado mediante reincidência do crime.

A Saev Ambiental afirmou também que, atualmente, Votuporanga oferece todas as condições para que o morador deposite o lixo de forma adequada. A cidade conta, por exemplo, com quatro unidades do Ecotudo, que são pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar. Os Ecotudos Norte, Sul e Oeste funcionam diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados. Já o Ecotudo Leste funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3