CAV contrata o atacante Anderson Cordeiro 

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou mais um reforço para a Série A2 do Paulista. Trata-se do atacante Anderson Cordeiro, que estava atuando no exterior e agora volta para defender o CAV.

O jogador de 26 anos disputou cinco jogos pelo Chungnam Asan, da Coreia do Sul, na temporada 2024.

Cria da base do Desportivo Brasil, Anderson Cordeiro passou também por Atlético-MG, Taubaté, ABC, Tsarsko Selo, da Bulgária, Fuenlabrada, da Espanha, Casa Pia, de Portugal e Keçiorengucu, da Turquia.

Com o atacante, o novo elenco da Pantera chega a 12 reforços para o início desta temporada.

Anteriormente, já haviam sido contratados os goleiros Jean Carlos e Luis Carlos; os laterais-direito Mizael Almeida e Júlio César; os volantes Dérick e Denner; o meio-campista Pedrinho; além dos atacantes Luan Santos, Ryan Bonfim, Jefinho e Gabriel Amaral.

O CAV inicia sua trajetória na Série A2 de 2025 recebendo a Ferroviária na Arena Plínio Marin, no dia 15 de janeiro, às 19h30. Além do estadual, o clube também disputará a Copa do Brasil, depois de ter sido vice-campeão da Copa Paulista neste ano.

