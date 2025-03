Homem é preso por estupro de idosa em Votuporanga 

Segundo os registros policiais, a vítima de 78 anos sofreu a violência após ter a casa invadida por J.E.V., de 68 anos, no bairro Pozzobon.

Um homem de 68 anos foi preso na tarde da última segunda-feira (11.mar), suspeito de estuprar uma idosa de 78 anos, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, a idosa sofreu a violência sexual após ter a casa invadida por J.E.V., no último domingo (10). Após tomar conhecimento do crime, os PMs, em decorrência da Operação Impacto, realizavam patrulhamento pela zona Norte, quando prenderam o suspeito na conhecida Praça do Tobogã.

Ainda durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, contudo, o suspeito entrou em contradição ao ser questionado pelos PMs.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido, autuado por estupro e encaminhado a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.