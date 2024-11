Homem é preso por atear fogo em morador dentro de casa em Araçatuba 

Vítima, que abrigava o suspeito em casa, teve 40% do corpo queimado; homem, que vive em situação de rua, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, na manhã desta segunda-feira (11.nov), em Araçatuba/SP. Ele é suspeito de atear fogo no corpo de outro homem, no interior de uma casa, no bairro Juçara.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima estava abrigando o suspeito, que vive em situação de rua, dentro da própria residência.

Ainda de acordo com a PM, os dois ingeriram bebida alcoólica e passaram a discutir por razões desconhecidas.

O suspeito teria tentado atacar a vítima com uma faca, porém, sem sucesso. Em seguida, saiu do imóvel e retornou, pouco tempo depois, munido de um frasco com álcool. Ele despejou o líquido sobre a vítima, enquanto ela dormia, e ateou fogo

O dono da residência foi socorrido e levado para a Santa Casa de Araçatuba, com 40% do corpo queimado. Até o início da tarde desta segunda-feira, a vítima permanecia no setor de emergência. O quadro de saúde do homem é considerado estável. Segundo o hospital, a vítima teve queimaduras no rosto, peito, braços e mãos.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia, sendo autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A Polícia Civil requereu a sua prisão preventiva.

