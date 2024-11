Santos comemora retorno à Série A: “Acabou o sofrimento” 

Jogadores se emocionam com vitória sobre o Coritiba, que garante o acesso ao Peixe.

O Santos está de volta à Série A do Brasileirão para a emoção de seus jogadores. Foi assim que o acesso foi festejado pelos alvinegros no gramado do Couto Pereira, na noite desta segunda-feira, depois da vitória contra o Coritiba, por 2 a 0, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão, que garantiu o Peixe novamente na elite do futebol nacional.

João Basso, que participou da campanha do rebaixamento na temporada passada, desabafou: “A felicidade é indescritível. O foco de todo mundo era trazer o Santos de volta à Série A, que precisa da grandeza desse clube. Agora, é comemorar com essa torcida. Acabou o sofrimento. Vamos, c…!”, disse o defensor.

Outro que tem se emocionado ao falar sobre a Série B é Guilherme. Artilheiro do time na competição com dez gols, ele também estava no jogo do rebaixamento, mas ainda vestindo a camisa do Fortaleza: “Feliz demais. Alegria de fazer história. Como é gratificante para nós. Para mim, é sonho. Motivo de honra e alegria. Vestir o manto do Pelé. De verdade, ano difícil. Glória a Deus! Torcida merece demais, cada funcionário do CT, da diretoria. Me faltam palavras”, ponderou Guilherme, que saiu de campo com câimbras e ainda não sabe se fica à disposição para o próximo jogo.

Para o volante João Schmidt, titular durante toda a campanha, o foco agora é buscar o título da competição, que pode chegar já na próxima rodada, em casa, contra o CRB. Basta vencer novamente: “Não foi um ano fácil. Foi o ano mais difícil da história desse clube, mas Deus é bom e colocou as pessoas certas aqui. Jogadores, comissão, todos. Muita coragem. Não pulamos do barco, tivemos sequência de quatro derrotas e nos reerguemos. É quase missão cumprida, buscamos o título”, encerrou.

O Santos volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o CRB, na penúltima rodada da competição.

*Com informações do ge

