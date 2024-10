Polícia Ambiental apreende madeira que seria exportada para a Alemanha 

O carregamento de madeira nativa irregular foi flagrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga/SP apreendeu na última terça-feira (15.out), durante fiscalização, um caminhão carregado de madeira nativa, que seria exportada para a Alemanha. A apreensão ocorreu durante uma abordagem na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

De acordo com o apurado, os policiais ambientais abordaram o veículo na altura do KM 513 e, durante vistoria, apurou-se que o caminhão transportava aproximadamente 33 metros cúbicos de madeira que seria exportada para a Alemanha através do porto de Santos, no litoral paulista.

Entretanto, ao fazer a conferência da documentação, os policiais ambientais verificaram que as placas do veículo não eram as mesmas inseridas no DOF (Documento de Origem Florestal), o que torna a documentação sem validade.

Diante do exposto, a empresa responsável foi autuada administrativamente, sendo o caminhão e a madeira apreendidos.

