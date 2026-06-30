Jorge Seba anuncia férias; Luiz Torrinha assumirá comando de Votuporanga 

O chefe do Executivo deve se ausentar por 20 dias a partir deste final de semana. Jorge Seba faz caminho inverso de outro episódio ocorrido em junho do ano passado, quando realizou uma viagem internacional sem passar o bastão para o vice-prefeito.

Jorge Honorio

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), anunciou durante sua visita à Câmara Municipal, no decorrer da 23ª sessão ordinária, última antes do recesso branco – pausa do meio do ano – que vai tirar 20 dias de férias, delegando o comando do município ao seu vice, Luiz Torrinha (PL).

Na oportunidade, durante seu breve discurso na tribuna da Casa de Leis, Jorge Seba afirmou que a passagem de bastão deve ocorrer, provavelmente, na próxima sexta-feira (3): “Vim aqui comunicar, vai chegar dentro de agora alguns dias, a decisão que eu tomei de tirar férias. Eu vou tirar alguns dias de férias e vou deixar aqui a cidade ao comando, provavelmente a partir de então, sexta-feira, com o nosso vice, Luiz Torrinha. Eu tenho certeza que é um período de 20 dias, ele vai estar tomando conta da cidade, junto de vocês, e vai continuar com nossa gestão sempre voltada ao bem-estar da população.”

O anúncio do chefe do Executivo votuporanguense faz o caminho inverso de um episódio ocorrido em junho do ano passado, quando Jorge Seba realizou uma viagem internacional sem passar o bastão para o vice-prefeito.

Conforme noticiado pelo Diário, à época, o caso gerou críticas na Câmara e brincadeiras nas redes sociais, sobre o suposto “sumiço” do prefeito de Votuporanga.